Какой будет первичная медицинская помощь с 1 июля, – Минздрав утвердил порядок

Министерство здравоохранения утвердило Порядок оказания медицинской помощи для врачей первичного звена. С 1 июля он станет ориентиром в работе для всех семейный врачей, терапевтов и педиатров.

О том, какой будет первичная медицинская помощь с 1 июля министр Ульяна Супрун написала на свой странице в Facebook.

Терапевты, педиатры и семейные врачи будут наблюдать за состоянием здоровья, будут ставить диагнозы и лечить наиболее распространенные болезни, травмы, отравления.

Так же терапевты, педиатры и семейные врачи будут вести пациентов с хроническими заболеваниями и состояниями.

При необходимости врач даст направление к специалисту вторичной или третичной помощи – лору, эндокринологу, хирургу и т. п – будет консультироваться с ним относительно лечения.

Врач также будет оказывать неотложную помощь при остром расстройстве физического или психического здоровья, если не требуется экстренной, специализированной или высокоспециализированной медпомощи.

Врач вовремя будет выявлять риски для здоровья. Он проконсультирует, как постепенно освободиться от вредных привычек, где найти дополнительную помощь и перейти на здоровый образ жизни.

В компетенции врача первички – наблюдение за здоровым ребенком, неосложненной беременностью и отдельных услугах паллиативной помощи.

Врач также выдаст нужную справку, листок нетрудоспособности, направление для прохождения медико-социальной экспертизы и прочее.

Записаться к врачу можно будет лично, по телефону, электронной почте или другими доступными средствами. При необходимости врач может выехать к пациенту на дом. Потребность выезда врач и пациент решают вместе. Речь идет не об экстренной помощи – служба «скорой» будет работать в привычном режиме.

Если врач в отпуске или по другим причинам не может принять пациента, то учреждение здравоохранения должно обеспечить замену и заранее сообщить его пациентов.

Согласно Порядку, оптимальный объем практики для семейного врача составляет 1800 пациентов, терапевта – 2000, педиатра – 900. Однако в зависимости от демографических, инфраструктурных и иных особенностей населенного пункта количество пациентов может меняться.

Целесообразность подписания деклараций с большим количеством пациентов будет согласовываться при заключении договора медучреждения с Национальной службой здоровья. Например, если семейный врач работает в селе, где проживает более 2000 человек, то все жители смогут обслуживаться у него.

Подробнее о Порядке оказания медицинской помощи на сайте МИНЗДРАВА.

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