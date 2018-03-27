Какой будет первичная медицинская помощь с 1 июля, – Минздрав утвердил порядок

Министерство здравоохранения утвердило Порядок оказания медицинской помощи для врачей первичного звена. С 1 июля он станет ориентиром в работе для всех семейный врачей, терапевтов и педиатров.
О том, какой будет первичная медицинская помощь с 1 июля министр Ульяна Супрун написала на свой странице в Facebook.
- Терапевты, педиатры и семейные врачи будут наблюдать за состоянием здоровья, будут ставить диагнозы и лечить наиболее распространенные болезни, травмы, отравления.
- Так же терапевты, педиатры и семейные врачи будут вести пациентов с хроническими заболеваниями и состояниями.
- При необходимости врач даст направление к специалисту вторичной или третичной помощи – лору, эндокринологу, хирургу и т. п – будет консультироваться с ним относительно лечения.
- Врач также будет оказывать неотложную помощь при остром расстройстве физического или психического здоровья, если не требуется экстренной, специализированной или высокоспециализированной медпомощи.
- Врач вовремя будет выявлять риски для здоровья. Он проконсультирует, как постепенно освободиться от вредных привычек, где найти дополнительную помощь и перейти на здоровый образ жизни.
- В компетенции врача первички – наблюдение за здоровым ребенком, неосложненной беременностью и отдельных услугах паллиативной помощи.
- Врач также выдаст нужную справку, листок нетрудоспособности, направление для прохождения медико-социальной экспертизы и прочее.
- Записаться к врачу можно будет лично, по телефону, электронной почте или другими доступными средствами. При необходимости врач может выехать к пациенту на дом. Потребность выезда врач и пациент решают вместе. Речь идет не об экстренной помощи – служба «скорой» будет работать в привычном режиме.
- Если врач в отпуске или по другим причинам не может принять пациента, то учреждение здравоохранения должно обеспечить замену и заранее сообщить его пациентов.
- Согласно Порядку, оптимальный объем практики для семейного врача составляет 1800 пациентов, терапевта – 2000, педиатра – 900. Однако в зависимости от демографических, инфраструктурных и иных особенностей населенного пункта количество пациентов может меняться.
Целесообразность подписания деклараций с большим количеством пациентов будет согласовываться при заключении договора медучреждения с Национальной службой здоровья. Например, если семейный врач работает в селе, где проживает более 2000 человек, то все жители смогут обслуживаться у него.
Подробнее о Порядке оказания медицинской помощи на сайте МИНЗДРАВА.