Государственное инновационное финансово-кредитное учреждение будет поддерживать львовских ученых

Сегодня, 27 марта, Львовская облгосадминистрация подписала Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с Государственным инновационным финансово-кредитным учреждением.

Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА.

«Старания Львовской политехники получают сегодня признание на общеукраинском уровне. Приятно, что Государственное инновационное финансово-кредитное учреждение – структура, созданная правительством, чтобы реализовывать лучшие проекты, находит свое видение на Львовщине. Этот Меморандум даст возможность молодым активным людям, которые имеют свои идеи, иметь поддержку на государственном уровне и в конечном итоге реализовать нашу мечту – прогрессивное общество конкурентное не только в Украине, но и на общеевропейском и мировом рынке», – отметил председатель ЛОГА Олег Синютка.

Председатель правления Государственного инновационного финансово-кредитного учреждения Министерства экономического развития и торговли Украины Владимир Ставнюк подчеркнул, что Меморандум создан в поддержку украинских ученых и изобретателей.

«Государство возвращается на поддержку наших ученых, изобретателей. Львовский регион является базовым регионом, в частности такие вузы как Львовская политехника и ЛНУ им. Ивана Франка. Бюджетом предусмотрены первые 50 миллионов гривен на поддержку Фонда развития изобретательства и эти средства будут использовать через наше учреждение. Мы хотим, чтобы максимальное количество ученых оставалось в Украине», – подчеркнул Владимир Ставнюк.

Также в рамках мероприятия презентовали потенциал Tech StartUp School Национального университета «Львовская политехника» и другие StartUp проекты.

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