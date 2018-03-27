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вторник, 27 марта, 2018, 14:56 Регионы
Главную площадь Ужгорода украсят 57 писанковых деревьев

В четверг, 29 марта, на площади Народной в Ужгороде стартует четвертый областной фестиваль-конкурс «Воскресни, писанка!».

Пасхальные яйца, выполненные участниками конкурса в различных техниках, представят на 57 «расписных» деревьях, расположенных по периметру главной площади области. В то же время педагоги и учащиеся учебных заведений со всего Закарпатья во время мастер-классов будут делиться своим опытом создания символа Пасхи.

Все желающие смогут самостоятельно изготовить писанку в выбранной технике. В этот день в атриуме здания облгосадминистрации развернут экспозицию пасхальных рушников, вышитых педагогами и их воспитанниками. Здесь представят также выставку фотографий на пасхальную тематику.

Открытие областного фестиваля-конкурса «Воскресни, писанка!» состоится в четверг, в 13.00, – информируют в пресс-службе Закарпатской ОГА. Главную площадь Ужгорода украсят 57 писанковых деревьев.

В четверг, 29 марта, на площади Народной в Ужгороде стартует четвертый областной фестиваль-конкурс «Воскресни, писанка!».

Пасхальные яйца, выполненные участниками конкурса в различных техниках, представят на 57-ми «расписных» деревьях, расположенных по периметру главной площади области. В то же время педагоги и учащиеся учебных заведений со всего Закарпатья во время мастер-классов будут делиться своим опытом создания символа Пасхи. Все желающие смогут самостоятельно изготовить писанку в выбранной технике. В этот день в атриуме здания облгосадминистрации развернут экспозицию пасхальных рушников, вышитых педагогами и их воспитанниками. Здесь представят также выставку фотографий на пасхальную тематику.

Открытие областного фестиваля-конкурса «Воскресни, писанка!» состоится в четверг, в 13.00, – информируют в пресс-службе Закарпатской ОГА.
Ужгородписанки
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2018-03-27 16:56 :08