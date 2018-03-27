Фейгин прогнозирует, что приговор по делу Сущенко вынесут в мае

Адвокат обвиняемого в шпионаже украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин прогнозирует, что судебный процесс продлится примерно 1 месяц, и приговор будет объявлен в мае.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Фейгин рассказал, что государственное обвинение планирует допросить лишь 2 лиц как свидетелей по делу Сущенко.

«Свидетелями обвинения заявлены два человека, в том числе и главный свидетель по делу. Когда состоится его допрос, неизвестно, это определяет прокурор, который сегодня начал представление доказательств. Сегодня объявлялись письменные доказательства обвинения по делу», – сказал адвокат.

Он не смог раскрыть данные главного свидетеля по делу, поскольку на дело наложен гриф «секретно».

Фейгин добавил, что защита пока свидетелей еще не заявлял.

«Мы посмотрим на показания свидетелей обвинения, после чего решим, нужно ли нам кого-то допрашивать», – сказал адвокат.

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