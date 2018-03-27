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вторник, 27 марта, 2018, 11:10 Мир
Федеральная торговая комиссия США расследует масштабную утечку данных из Facebook

Федеральная торговая комиссия США начала расследование в связи с утечкой данных более чем 50 млн пользователей Facebook.

Об этом сообщили в пресс-службе комиссии, передают Украинские новости.

«ФТК твердо и полностью готова к использованию всех своих инструментов для защиты конфиденциальности потребителей. Прежде всего, эти инструменты будут использоваться к компаниям, которые не соблюдают обещания о защите личной информации своих пользователей. ФТК крайне серьезно относится к недавним сообщениям в прессе, в которых выражают серьезную обеспокоенность соблюдением правил конфиденциальности Facebook. Комиссия подтверждает, что ведется непубличное расследование относительно этих правил», – сообщают на сайте ФТК.

Напомним, основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания проанализирует все приложения, которые имеют доступ к значительному количеству информации пользователей и ограничит доступ этих данных для разработчиков.
СШАFacebook
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2018-03-27 12:44 :58