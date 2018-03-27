Эксперт: Это дикость, когда ни одно правоохранительное звено не может дать гарантий защищенности телеканала

Сейчас в Украине сама правоохранительная система не хочет брать на себя ответственность.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта.

Гость программы, отвечая на вопрос, готова ли украинская правоохранительная система адекватно реагировать на применение оружия и определять, кто прав, а кто виноват, несмотря на статус участников конфликтов, отметил, что главным тормозом и лоббистом непринятия закона о свободном обращении короткоствольного огнестрельного оружия в Украине на протяжении многих лет является Министерство внутренних дел.

«В значительной степени они защищают свое право на использование оружия. Даже вокруг Национальных дружин, других общественных объединений звучало, что право на силу имеет государство. А надо очень тщательно детализировать все эти подходы. Для меня «дичь» полная, когда ни одно правоохранительное звено не берется давать гарантии защищенности телеканала ZIK, а есть общественная организация, которая берет это на себя. Видимо, для этого исторического отрезка это вынужденная ситуация, когда сама правоохранительная система не хочет брать на себя ответственность», – подчеркнул гость программы.

Эксперт по вопросам безопасности убежден, что принятие соответствующего закона о свободном обращении оружия сформирует определенную философию и большую воспитательную работу среди всех слоев населения. С его слов, отношение к оружию нужно воспитывать еще с детства.

С другой стороны, отметил Сергей Шабовта, в Украине нужно будет «перевоспитывать» и правоохранительную систему в вопросе регулирования ответственности.

Добавим, учитывая информацию о подготовке попыток силового захвата телеканала ZIK, Национальные дружины будут охранять телеканал.

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