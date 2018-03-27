live
Aнонси
В’ячеслав Климов, співвласник компанії «Нова пошта» у програмі «Hard з Влащенко» 28.03.18 о 20:00
В’ячеслав Климов, співвласник компанії «Нова пошта» у програмі «Hard з Влащенко» 28.03.18 о 20:00
28 марта, среда
Костянтин Дорошенко, арт-критик, публіцист у програмі «Перші Другі» 28.03.2018, о 22:30
Костянтин Дорошенко, арт-критик, публіцист у програмі «Перші Другі» 28.03.2018, о 22:30
28 марта, среда
Ігор Смешко, колишній голова Служби безпеки України у програмі
Ігор Смешко, колишній голова Служби безпеки України у програмі "ДокаZ" 29.03.18, о 20.00
29 марта, четверг
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
вторник, 27 марта, 2018, 23:28 События
Дело Ноздровських: Виновник ДТП Дмитрий Россошанский остается под стражей

Дмитрию Россошанскому, которого обвиняют в совершении ДТП, вследствие которого погибла сестра убитой Ирины Ноздровской Светлана Сапатинская, продлили меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

«27 марта, состоялось очередное судебное заседание по делу ДТП с участием Д. Россошанского. По ходатайству прокуратуры Киевской области обвиняемому в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины Д. Россошанскому продлена мера пресечения в виде содержания под стражей», – говорится в сообщении.

Как известно, 30 сентября 2015 года в с. Демидов Дмитрий Россошанский насмерть сбил Светлану Сапатинскую.

В мае 2017 года Россошанского приговорили к семи годам лишения свободы.

27 декабря Апелляционный суд отменил этот приговор, но отправил дело на новое рассмотрение. Обвиняемому продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 февраля.

Ранее адвокат потерпевшей стороны Владимир Фурман заявлял, что Дмитрий Россошанский может выйти на свободу.

Делом о гибели Светланы Сапатинськой занималась ее сестра – Ирина Ноздровская, тело которой нашли 1 января 2018 года в Вышгородском районе Киевской области.

 
сударестИрина НоздровскаяДмитрий Россошанский
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
2018-03-27 23:40 :55