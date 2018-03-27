Декларации подчиненных Матиоса в дальнейшем остаются засекреченными, – решение суда

Киевский апелляционный административный суд отклонил жалобу Центра противодействия коррупции на решение админсуда, который позволил засекретить декларации военных прокуроров.
Об этом сообщает ГПК в своем Twitter.
«Суд отклонил нашу жалобу и оставил в силе решение Матиоса про засекреченность деклараций военных прокуроров», – говорится в сообщении.
Суд отклонил нашу жалобу и оставил в силе решение Матиоса про засекреченность деклараций военных прокуроров. pic.twitter.com/KKSlDgMKxD— ГПК/Шабунин (@Shabunin) 27 марта 2018 г.
Как известно, 27 декабря 2017 года Окружной административный суд Киева признал законным постановление главного военного прокурора Анатолия Матиоса о засекречивании деклараций прокуроров.