Декларации подчиненных Матиоса в дальнейшем остаются засекреченными, – решение суда

Киевский апелляционный административный суд отклонил жалобу Центра противодействия коррупции на решение админсуда, который позволил засекретить декларации военных прокуроров.

Об этом сообщает ГПК в своем Twitter.

«Суд отклонил нашу жалобу и оставил в силе решение Матиоса про засекреченность деклараций военных прокуроров», – говорится в сообщении.

Суд отклонил нашу жалобу и оставил в силе решение Матиоса про засекреченность деклараций военных прокуроров. pic.twitter.com/KKSlDgMKxD — ГПК/Шабунин (@Shabunin) 27 марта 2018 г.

Как известно, 27 декабря 2017 года Окружной административный суд Киева признал законным постановление главного военного прокурора Анатолия Матиоса о засекречивании деклараций прокуроров.

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