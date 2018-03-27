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вторник, 27 марта, 2018, 23:08 Политика
Декларации подчиненных Матиоса в дальнейшем остаются засекреченными, – решение суда

Киевский апелляционный административный суд отклонил жалобу Центра противодействия коррупции на решение админсуда, который позволил засекретить декларации военных прокуроров.

Об этом сообщает ГПК в своем Twitter.

«Суд отклонил нашу жалобу и оставил в силе решение Матиоса про засекреченность деклараций военных прокуроров», – говорится в сообщении.

 

Как известно, 27 декабря 2017 года Окружной административный суд Киева признал законным постановление главного военного прокурора Анатолия Матиоса о засекречивании деклараций прокуроров.

 
Анатолий Матиосвоенная прокуратурасуде-декларирования
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2018-03-27 23:40 :20