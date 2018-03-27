Чтобы отправить миротворцев на Донбасс, надо исключить РФ из состава ООН, – эксперт

Пока сама Российская Федерация не будет стремиться к миротворческой миссии на Донбассе, этого не произойдет на наших условиях.

Такое мнение в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» (в эфире телеканала ZIK) выразил военный аналитик Игорь Козий.

«Я абсолютно согласен с мнением, что не нужно быть наивными в оценке вероятной международной временной администрации на Донбассе. Будет продолжаться игра, которая абсолютно не интересует людей с точки зрения урегулирования конфликта и возвращения мира», – убежден Игорь Козий.

Также он отметил, что склоняется больше к тому, что свой следующий президентский срок Владимир Путин будет тратить на решение проблем тех систем, которые пополняют запасы оружия Российской Федерации.

«То есть, если от них отвернулся Запад, действует эмбарго, а некоторые мощные игроки выходят из экономического поля России, то стоит понимать, что россияне должны это компенсировать определенным образом. Именно на это и пойдут следующие годы. Что же будет дальше, трудно сказать, но, скорее всего, будет продолжаться неприкрытая агрессия», – считает военный аналитик.

Он подчеркнул, что совершенно очевидным является то, что Российская Федерация будет продолжать демонстрировать свои «имперские замашки».

«Такая ситуация продлится до того времени, пока не создастся новый, более мощный класс игроков, который попытается устранить Путина от власти. Я не думаю, что настойчивое стремление украинских властей до введения миротворческой миссии на Донбасс – это непонимание ситуации. Вероятно, здесь есть еще один скрытый сценарий», – подчеркнул эксперт.

То есть, по его убеждению, есть некий «файл» информации, которым украинское общество совершенно не владеет.

«Я не хотел бы сказать, что за четыре года еще и наша власть настолько не прозрела. Поймите правильно, если Российская Федерация не захочет и не будет стремиться к миротворческой миссии на Донбассе, в наших условиях этого не будет», – заявил эксперт.

А поскольку Россия не захочет создавать новый формат, он видит лишь один путь решения проблемы – вывод ее из состава ООН.

«В этом случае У нас есть лишь один механизм – проведение реформ, вступление в НАТО и вооружение наших военных современными системами, которые бы позволили им чувствовать себя защищено. Без сильной армии нет сильной дипломатии, это нужно понять», – подчеркнул специалист.

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