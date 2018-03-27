БТРы, БМП, ЗИЛы, УРАЛы: На Житомирщине массово продавали военную технику через Интернет

В Новоград-Волынском районе на Житомирщине во время расследования обстоятельств повреждения магистрального нефтепровода правоохранители разоблачили схему хищения спецтехники и транспортных средств, которые продавались через Интернет.

Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции Житомирщины.

Фото: Отдел коммуникации полиции Житомирской области

«Среди выявленной техники – БТРы, БМП, ЗИЛы, УРАЛы ГАЗ, кунги, прицепы, автоцистерны, автовышки, тягачи с лебедками и другая техника, в т.ч. для транспортировки людей по суше и на воде. Также изъято значительное количество запчастей к ним, аккумуляторные батареи, шины и прочее», – говорится в сообщении.

Фото: Отдел коммуникации полиции Житомирской области

Обыски продолжались в течение двух недель, во время них изъято почти 200 объектов, подготовленных к продаже. Сейчас правоохранители проверяют, находятся ли они на соответствующем учете в воинских частях.

Фото: Отдел коммуникации полиции Житомирской области

По информации полиции, на ресурсах в сети Интернет размещено объявление о продаже указанной техники.

Фото: Отдел коммуникации полиции Житомирской области

Обстоятельства резонансного дела сейчас расследуются по ч. 3 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от 3 до 5 лет или заключение сроком от 3 до 8 лет.

Полиция инициировала ходатайство о наложении ареста на указанную технику до выяснения всех обстоятельств.

Фото: Отдел коммуникации полиции Житомирской области

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