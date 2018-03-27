Александра Дрик поддержала Общественный совет добропорядочности в отказе от оценивания судей

Сейчас необходимо привлечь как можно больше внимания к этой проблеме, чтобы было больше шансов ее решить, а не прикрывать эту ложь и манипуляцию, якобы в Украине продолжается судебная реформа.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявила председатель ОО «Декларации под контролем» Александра Дрик, комментируя решение Общественного совета добродетели (ГРД) прекратить квалификационное оценивания судей.

Александра Дрик отметила, что она является одной из основателей ГРД и ей хорошо известно, насколько важную работу выполняли ее члены, в частности, проводили проверки в отношении кандидатов в Верховный суд Украины.

«Мне также известно, как эта работа «сливалась». Более того, ею пытались прикрыть ложь о том, что происходит судебная реформа. А она на самом деле была попыткой оставить всех нужных судей и кадров в этой ветви власти. Поэтому это решение очень непростое, но я поддерживаю коллег из ГРД», – заявила гостья программы.

Со слов Александры Дрик, Общественный совет добропорядочности принял такое решение, потому что не может легализировать незаконные действия органов, в частности, Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС).

«По моему убеждению, ключевая роль здесь принадлежит ВККС, как органа, который отвечает за формирование судейского корпуса. Поэтому надо сосредоточиться на том, чтобы ВККС выполняла свою функцию. Потому ГРД ни в коем случае не может заменить ВККС. Поэтому я еще раз повторюсь, что поддерживаю коллег, которые приняли такое решение. Также я считаю, что сейчас надо как можно больше внимания привлечь к этой проблеме, чтобы было больше шансов ее решить, а не дальше прикрывать эту ложь и манипуляцию, якобы в Украине происходит судебная реформа», – заявила председатель ОО «Декларации под контролем».

Александра Дрик также рассказала, что в свое время она вышла из Общественного совета при НАЗК, потому что «не было смысла легализировать решение органа, который выполнял внешние указания, а не требования законодательства».

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