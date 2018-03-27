Агрессия РФ кардинально изменила настроения украинцев относительно НАТО: образовательный семинар в Львове

Сегодня во Львове начался двухдневный семинар на тему «Украина-НАТО: формула безопасности» имеет целью ознакомить молодежь с принципами и механизмами работы Альянса.

Семинар происходит в НУ «Львовская политехника», передает корреспондент ИА ZIK.

«Львовская область является регионом, который, по данным социологии, проявляет наивысшую поддержку: 86% людей видят будущее Украины в ЕС и 80% жителей Львовщины сегодня видят будущее Украины в системе Северо-Атлантического военного альянса. Но для этого нам нужно пройти еще большую и сложную дорогу», – заявил на брифинге перед началом семинара председатель Львовской ОГА Олег Синютка.

Председатель Постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее НАТО Ирина Фриз отметила, что российская агрессия против Украины действительно кардинально изменила настроения украинцев относительно Альянса.

«Мы стали свидетелями того, что мифы, которые насаждались еще с советских времен и активно поддерживались российской пропагандой уже даже при независимой Украине, сегодня начали разрушаться. Я убеждена, что качественное внедрение реформ сектора безопасности и обороны, а также активная кампания по информированию широких слоев населения даст нам возможность достичь цели, а именно членства в организации коллективной обороны. Это принесет мирное будущее нашему государству, это принесет стабильное развитие Украины, а также партнерство с ведущими государствами», – сказала она.

Также Ирина Фриз подчеркнула, что Украина должна принимать более активное участие в программах и миссиях НАТО, как это делает Грузия.

Серию таких образовательных семинаров начали еще в прошлом году. Они уже состоялись в Тернополе, Харькове, Днепре, Одессе, Черновцах.

«Далее мы планируем быть в Северодонецке, Краматорске, Запорожье. То есть планируем охватить Восток, где, согласно социологическим исследованиям, имеем не такую привлекательную картину (о поддержке курса Украины в НАТО, – ред.), как имеем на западной Украине», – сказала она.

Напомним, Ирина Фриз сегодня во Львове также заявила, что боевые действия на Донбассе не является преградой для вступления Украины в НАТО.

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