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вторник, 27 марта, 2018, 18:56 Спорт
31 марта стартует новый чемпионат Лиги участников АТО по футболу

В субботу, 31 марта, в Вишневом на стадионе «Центральный» откроется новый сезон Открытого чемпионата по футболу среди команд Лиги участников АТО на Кубок героев АТО. Начало в 10:00.

Организатор турнира – Федерация футбола участников АТО, сообщает Укринформ.

Это уже четвертый сезон Всеукраинской футбольной Лиги участников АТО на Кубок героев АТО. В 2017 году в Открытом чемпионате по футболу среди команды Лиги участников АТО принимали участие 59 команд. Это более полутора тысяч участников боевых действий. Турнир считается составной частью всеукраинской программы психологической и физической реабилитации участников АТО.

Напомним, недавно Федерация футбола участников АТО пролонгировала договор с Федерацией футбола Украины (ФФУ) относительно проведения в 2018 году Открытого чемпионата по футболу среди команд Лиги участников АТО на Кубок героев АТО.

Согласно новому договору, ФФУ обеспечит турнир и оплатит услуги арбитров, предоставит и оплатит аренду футбольных полей, обеспечит каждую команду мячами (10 мячей на каждую команду) и футбольной формой (22 комплекта на каждую команду).

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Кроме этого, ФФУ направила письмо в Министерство молодежи и спорта с просьбой включить Открытый чемпионат по футболу среди команд Лиги участников АТО на Кубок героев АТО до Единого календарного плана физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины на 2018 год. Это обеспечит турниру официальный статус.

 

 
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2018-03-27 20:32 :41