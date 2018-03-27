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вторник, 27 марта, 2018, 19:22 Общество
16-летняя София Петришин покажет свое изобретение – прибор для незрячих на Олимпиаде гениев в США

Львовская пластунка София Петришин изобрела прибор, который поможет людям с нарушением зрения в социализации. В июне она представит его на Международной олимпиаде гениев в США.

Об этом в Фейсбуке сообщают на странице " Пласт-украинский скаутинг.

 

«Недавно София победила со своим изобретением во всеукраинском конкурсе Intel Techno Ukraine, а теперь готовится к его презентации в Нью-Йорке. Устройство преобразует цифровую информацию в шрифт Брайля, что поможет людям с нарушением зрения в пользовании техникой», – говорится в сообщении.

Также отмечают, что 16-летняя София пластун в Курене ч.30 им. Кати Зарицкой уже пятый год, и успешно сочетает 11 класс школы, секцию информатики Малой академии наук и активное пластование. Ее изобретение – это великолепная реализация одной из главных обязанностей пластунов – помогать другим.
ПластнаукальвовинвалидыСофия Петрушин
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2018-03-27 20:31 :21