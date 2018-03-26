Журналисты посчитали, у кого из нардепов больше всего оружия

Самым большим любителем оружия оказался Нестор Шуфрич – у него 156 единиц огнестрельного оружия. На втором месте – Михаил Добкин. У него 18 охотничьих ружей и карабинов с оптическими прицелами и даже приборами ночного видения таких марок как Cosmi, Holland & Holland, Krieghoff, Petter Hofer и J. Koschat.

Об этом сообщает Bihus.info.

«Бронзовым призером» стал Геннадий Бобов. Он владеет тремя гладкоствольными ружьями Krieghoff, Merkel, Winchester, тремя охотничьими карабинами на базе автомата Калашникова, винтовкой Walther G22, карабином Browning BAR и травматическим пистолетом Форт 12Р.

На четвертом месте – Виталий Хомутынник с шестью охотничьими ружьями и карабинами SCAR, Blaser, Lebeau-Courally, Merkel и Sauer. И замыкает пятерку лидеров Юрий Мирошниченко. В его декларации – 5 охотничьих винтовок марок H-S Precision, Mauser и Dakota.

Также 63 действующих народных депутата значатся в списках награжденных огнестрельным оружием Администрацией Президента и Министром МВД Арсеном Аваковым. Однако в декларациях ее они решили не отображать, очевидно, оценив дешевле 80 тысяч гривен за единицу.

В качестве наград депутаты получали не только пистолеты, но и автоматическое оружие. Например, четырем нардепам-«радикалам» Олегу Ляшко, Сергею Скуратовскому, Алексею Ленскому и Сергею Рыбалке Аваков вручил пистолеты-пулеметы МР5, а «нарфронтовцам» Юрию Березе и Сергею Пашинскому – автоматы «Форт-224».

Но наиболее уважаемым оказался Игорь Котвицкий – он получил аж шесть пистолетов Smith&Wesson, АПС, Маузер, Glock 17, Форт 9, Форт 17 и Форт 21, став абсолютным рекордсменом среди награжденных.

Самой вооруженной парламентской фракцией стал «Оппозиционный блок» – его депутаты задекларировали 188 единиц огнестрельного оружия. Еще 40 наградных «стволов» находятся в «подполье» у «Народного фронта» (то есть не фигурируют в декларациях). На третьем месте – «Блок Петра Порошенко» с 27 наградными «подпольными» пистолетами.

Около 18% всего задекларированного в 2016 году оружия приходится именно на народных депутатов. А если свести данные деклараций и наградных списков, то в общем итоге получается, что 87 народных избранников владеют 323 единицами огнестрельного оружия.

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