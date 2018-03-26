Завтра против команды Японии сборная Украины по футболу сыграет в желтой форме

Сегодня, 26 марта, в бельгийском Льеже состоялась традиционное совещание представителей завтрашних соперников в товарищеском матче.

На нем было утверждено, что сборная Украины снова, как и в матче против Саудовской Аравии, сыграет в желтой форме. Команда Японии выйдет на поле в синем комплекте, сообщает официальный сайт ФФУ.

Напомним, что товарищеский поединок Япония – Украина состоится завтра на стадионе «Морис Дюфран». Начало – в 15:22 по киевскому времени.

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