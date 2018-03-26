live
Aнонси
Від чого будуть залежати майбутні вибори в Україні?
Від чого будуть залежати майбутні вибори в Україні?
26 марта, понедельник
Костянтин Дорошенко, арт-критик, публіцист у програмі «Перші Другі» 28.03.2018, о 22:30
Костянтин Дорошенко, арт-критик, публіцист у програмі «Перші Другі» 28.03.2018, о 22:30
28 марта, среда
Ігор Смешко, колишній голова Служби безпеки України у програмі
Ігор Смешко, колишній голова Служби безпеки України у програмі "ДокаZ" 29.03.18, о 20.00
29 марта, четверг
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
понедельник, 26 марта, 2018, 20:02 Спорт
Завтра против команды Японии сборная Украины по футболу сыграет в желтой форме

Сегодня, 26 марта, в бельгийском Льеже состоялась традиционное совещание представителей завтрашних соперников в товарищеском матче.

На нем было утверждено, что сборная Украины снова, как и в матче против Саудовской Аравии, сыграет в желтой форме. Команда Японии выйдет на поле в синем комплекте, сообщает официальный сайт ФФУ.

Напомним, что товарищеский поединок Япония – Украина состоится завтра на стадионе «Морис Дюфран». Начало – в 15:22 по киевскому времени.
Футбол ФФУСборная Украины по футболуФутбол Товарищеские матчифутбол Азии
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
2018-03-26 21:47 :04