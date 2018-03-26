За следствие по делу о пожаре в детском лагере «Виктория» взялась СБУ

К расследованию трагедии в одесском детском лагере «Виктория», где во время пожара в сентябре прошлого года погибли трое детей, подключились оперативники управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ.

Об этом, ссылаясь на сообщение активистов общественной организации «Оберег», пишет Интерфакс-Украина.

«Известно, что представители экономической контрразведки СБУ провели отдельные экспертизы и в конце прошлой недели получили полные результаты», – говорится в сообщении.

Также издание сообщает, что пожар в «Виктории» был не единственным таким случаем, однако в других обошлось без человеческих жертв. «На всей территории Украины были зафиксированы пожары с одними и теми же признаками. К счастью, в других случаях обошлось без смертельных случаев. Но это не означает, что завтра у нас не произойдет такой же пожар в местах массового скопления людей – вероятность этого очень велика», – рассказали в ГО «Оберег».

В организации отмечают, что в преступлении «много настоящих виновных», а также ответили утвердительно на вопрос, означают ли зафиксированы одинаковые признаки на разных пожарах, что к ним были причастны одни и те же люди, которые действовали по одинаковым схемам.

Справка IA ZIK.

Пожар в лагере «Виктория» возник около 23:30 15 сентября. Огонь полностью уничтожил двухэтажное деревянное здание, в котором на момент пожара находились 52 ребенка.

После тушения пожара спасатели обнаружили обгоревшие останки двух детей. Еще одну девочку нашли погибшей позже.

В рамках расследования уголовного дела по факту пожара и гибели детей подозрения было объявлено директору лагеря П. Саркисяну, ответственному за пожарную безопасность Надежды Янчик (ее коллегия Апелляционного суда Одесской области выпустила из-под стражи на поруки народным депутатам Мустафе Найему и Григорию Шверку), экс-вице-мэру Одессы Зинаиде Цвиринько и руководителю отделения ГСЧС Украины в Киевском районе Одессы.

Апелляционный суд Одесской области 30 ноября 2017 года удовлетворил жалобу областной прокуратуры о продлении срока содержания под стражей П.Саркисяна без возможности внесения залога. 1 марта 2018 года прокуратура Одесской области направила в Киевский районный суд Одессы обвинительный акт в отношении П. Саркисяна.

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