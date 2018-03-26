В шаге от изоляции: 14 стран ЕС высылают российских дипломатов

США, Украина и 14 стран Евросоюза вышлют российских дипломатов из-за отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
Соединенные Штаты должны будут покинуть шестьдесят дипломатов, – информируют РИА Новости.
«Мы высылаем 48 сотрудников дипломатической миссии и еще 12 сотрудников миссии ООН. Всего 60 дипломатов», – сообщил высокопоставленный сотрудник Белого дома.
Кроме того, Вашингтон закрывает российское генконсульство в Сиэтле. Этот шаг в Белом доме пояснили «близостью генконсульства к одной из баз подводных лодок».
«США делают эти действия вместе с союзниками по НАТО и партнерами по всему миру в ответ на использование Россией боевого химического оружия в Великобритании – последний (случай) в ее череде продолжающихся дестабилизирующих действий в мире», – заявил сотрудник администрации.
В Вашингтоне заявили, что США готовы принять новые меры в случае ответа России на эти действия.
Также о высылке российских дипломатов заявили Франция, Польша, США, Украина, Чехия, Литва, Эстония, Дания и Латвия.
На прошлой неделе лидеры стран ЕС согласовали совместное заявление относительно инцидента в Солсбери, согласившись с оценкой Лондона о «крайне вероятной» ответственности России и отсутствия «другого правдоподобного объяснения».
Кто высылает российских дипломатов:
- США: сорок восемь сотрудников дипломатической миссии и двенадцать сотрудников миссии ООН.
- Франция: четыре дипломата
- Польша: четыре дипломата
- Украина: тринадцать дипломатов
- Эстония: военный атташе
- Литва: три дипломата
- Дания: два дипломата
- Латвия: одного дипломата и сотрудника «Аэрофлота».
Как заявил РИА Новости источник в МИД, в ближайшее время Россия зеркально ответит на эти мероприятия.