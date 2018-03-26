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понедельник, 26 марта, 2018, 19:36 Львов
Из Львова в пяти европейских направлениях будет летать лоукост Ryanair. Список

Два украинских аэропорта – «Львов» и "Борисполь" – 23 марта подписали соглашение с одной из крупнейших авиакомпаний мира "Ryanair". Из Львова будет открыто 5 направлений в Европу.

Об этом сообщает пресс-служба ЛГС.

Отметим, самые дешевые билеты будут стоить от 10 евро, а средняя стоимость билета для Украины будет ниже 40 евро. Компания рассчитывает за первый год перевезти 1 млн украинцев.

«Приход такой крупной компании будет способствовать не только развитию и приросту в наших аэропортах, но и повысит конкуренцию; а от этого только выиграют все пассажиры», – отметила генеральный директор Международного аэропорта «Львов» имени Даниила Галицкого Татьяна Романовская.

Из Международного аэропорта «Львов» им. Даниила Галицкого будет открыто 5 направлений в Европу: в Краков, Варшаву, Дюссельдорф, Меммингем и Лондон.

Рейсы из Львова будут проходить с такой периодичностью и расписанием:

  • Львов – Варшава (Модлин): со 2 ноября в понедельник, пятницу и воскресенье.
  • Львов – Дюссельдорф (Веце): с 31 октября в среду, пятницу и воскресенье.
  • Львов – Краков: с 31 октября по вторникам, четвергам и субботам.
  • Львов – Мемминген: с 31 октября 2 рейса в среду и воскресенье.
  • Львов – Лондон (Станстед): со 2 ноября по понедельникам, пятницам и воскресеньям.

Билеты на рейсы уже появились в продаже на сайте авиакомпании ryanair.com
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