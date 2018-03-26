Из Черновцов открыли авиарейс в Египет

Из международного аэропорта «Черновцы» в воскресенье, 25 марта, открыли авиарейс в Шарм-эль-Шейх (Египет).

Об этом сообщила пресс-служба Черновицкого горсовета.

Прямой авиарейс до Шарм-эль-Шейха (Египет) запустили 25 марта из Международного аэропорта «Черновцы» в рамках сотрудничества с авиакомпанией Bravo и туристической компанией Join UP!.

Рейс выполняется самолетом Boeing 737-500. Продолжительность полета – до трех часов. Пассажировместимость самолета – 100 человек.

Первым рейсом воспользовались туристы из Черновцов и соседних областей.

Также с 16 мая по 12 сентября аэропорт «Черновцы» будет осуществлять полеты «Анталия-Черновцы-Анталия»: сначала по средам в 21.35, а с 27 мая и по воскресеньям в 10.00.

Сейчас идет процесс согласования соответствующих документов.

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