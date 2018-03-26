понедельник, 26 марта, 2018, 20:35 Политика
Военного варианта решения конфликта на Донбассе не существует, – Аваков
Ситуацию на Донбассе можно решить только через правоохранительную миротворческую миссию.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
«Мы убеждены, что военного варианта решения конфликта на Донбассе не существует. Этот вопрос можно будет решить только через правоохранительную миротворческую миссию, в частности силами Нацгвардии. И бойцы должны быть готовы», – заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.