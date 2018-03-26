Военного варианта решения конфликта на Донбассе не существует, – Аваков

Ситуацию на Донбассе можно решить только через правоохранительную миротворческую миссию.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Мы убеждены, что военного варианта решения конфликта на Донбассе не существует. Этот вопрос можно будет решить только через правоохранительную миротворческую миссию, в частности силами Нацгвардии. И бойцы должны быть готовы», – заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

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