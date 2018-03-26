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понедельник, 26 марта, 2018, 22:55 Мир
Во время пожара в Кемерово граждане Украины не пострадали, – МИД

По предварительным данным, граждан Украины нет среди погибших или пострадавших от пожара в торговом центре в российском Кемерово.

Об этом сообщил официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич, передает «Интерфакс-Украина».

«Консул в Новосибирске проверяет, могли ли быть среди погибших или пострадавших в результате пожара в Кемерово граждане Украины. По последним данным представителя управления МЧС в Кемеровской области, украинцев нет среди погибших или пострадавших», – сказал Кирилич.

Как известно, 25 марта в российском торгово-развлекательном центре в Кемерово возник пожар. Сигнализация не сработала, многие посетители магазина оказались заблокированными внутри помещений ТРЦ.

По последним данным, погибли 64 человека. Сообщалось, что среди погибших 9 детей.

 
РоссияпожарКемерово
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