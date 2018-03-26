Во Львове почтили память Героя Украины Вячеслава Чорновила

Руководство Львова и области, учащиеся специализированной средней общеобразовательной школы № 46 с углубленным изучением английского языка им. В. Чорновила и лицеисты Львовского государственного лицея с усиленной военно-физической подготовкой имени Героев Крут, общественность торжественно возложили цветы и зажгли лампадки к памятнику Герою в сквере «На валах». После состоялся Чин панихиды и общественное вече.

Об этом сообщает city-adm.lviv.ua.

«В филармонии состоялся прекрасный мемориальный вечер памяти Вячеслава Чорновила. Сделано не мало. Я говорил, чтобы к 80-летию мы издали 10-томное издание. Я пришел с 7-ым томом. Это 1080 страниц печати, а начинается датой 24 марта 1990 года.

Это памятная дата. Потому что 4 марта состоялись выборы и нас тогда избрали депутатами. 24 марта в г. Хуст мы отмечали годовщину провозглашения Карпатской Украины. 12 апреля здесь мы выбирали Вячеслава председателем Львовского областного совета. Вячеслав тогда предложил, что в государстве должна быть оппозиция, но конструктивная.

В 20 веке Украина имела три могучие фигуры, которые изменили ход истории – Митрополит Андрей Шептицкий, Степан Бандера и Вячеслав Чорновил. Вячеслава говорил, что Украина может состояться тогда, когда она будет украинской. Читаем Вячеслава Чорновила, поскольку это такое актуальное, такое нужное Украине. Он это уважение заслуживает, мы утвердим те идеи, которыми он жил», – поделился воспоминаниями Михаил Косов, соратник Вячеслава Чорновила.

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