Высланные российские дипломаты работают на спецслужбы РФ, – МИД

Российские дипломаты, которых Украина выслала за отравления Сергея Скрипаля, работали на спецслужбы РФ.

Об этом сообщила спикер МИД Марьяна Беца, передает «Громадское».

По ее словам, выдворенных дипломатов объявят персонами нон-грата.

«Наша позиция была совершенно скоординированной и взвешенной. Мы готовились к этому шагу. Мы получили доказательства, что они являются представителями российских спецслужб. Сейчас состоится вручение ноты временно поверенному относительно выдворения дипломатов и объявления их персонами нон-грата», – сказала Беца.

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