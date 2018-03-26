Выдворение дипломатов РФ: Посол Британии поблагодарила Украину за солидарность

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф (Judith Gough) выразила благодарность Президенту Украины Петру Порошенко и министру иностранных дел Павлу Климкину за солидарность в вопросе выдворения российских дипломатов после отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

«Спасибо Павлу Климкину и Петру Порошенко за то, что остаетесь с Великобританией перед лицом неприемлемого поведения России», – написала Дж.Гоф в микроблоге «Твиттер», – пишет Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, Украина в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза высылает 13 российских дипломатов, о чем заявил президент Украины Петр Порошенко.

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