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понедельник, 26 марта, 2018, 17:33 Мир
Великобритания наложила арест на российское имущество неизвестного происхождения

Великобритания выдала ордера на арест имущества граждан России неизвестного происхождения.

Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Таллине министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон, информирует «Европейская правда» со ссылкой на Delfi.

«В ближайшие недели и месяцы правительство будет работать очень тщательно и заниматься решением проблемы», – сказал Уильямсон, отвечая на вопрос, планирует ли Лондон осуществить реальные шаги в отношении сомнительного российского имущества в Британии.

«Уже выданы ордера на арест имущества неизвестного происхождения. Соответствующий закон как раз недавно вступил в силу. Наша задача заключается в том, чтобы учесть все приобретенное непонятным способом имущество, и для этого уже сделаны необходимые шаги», – добавил министр.

Как известно, Британия выслала 23 российских дипломатов и приостановила дипломатические контакты с Москвой на высоком уровне.

Лондон обвиняет Москву в причастности к отравлению бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
РоссияВеликобританияимущество
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2018-03-26 18:55 :27