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понедельник, 26 марта, 2018, 12:02 Регионы
В Ужгороде прошел международный фестиваль детского творчества «Весенний бал»

Ужгород приветствовал более 500 участников 5 международного фестиваля детского творчества «Весенний бал» из Днепра, Харькова, Николаева, Львова, Нетешина, а также Ужгорода и других городов Закарпатья.

В первый день фестиваля продолжались конкурсные выступления, которые оценивало жюри, в которое входили ведущие специалисты в области музыки, вокала, хореографии, во второй день состоялся гала-концерт и церемония награждения победителей.

Юные таланты соревновались в шести возрастных группах в номинациях «хореография», «вокал» и «инструментальная музыка».

В Ужгороді пройшов міжнародний фестиваль дитячої творчості «Весняний бал»
В Ужгороде прошел международный фестиваль детского творчества «Весенний бал»

Городской председатель Ужгорода Богдан Андреев вручил благодарности руководителям творческих коллективов за содействие в популяризации детского, юношеского и молодежного искусства, активную гражданскую позицию и гран-при победителю.

Памятные подарки на память об Ужгороде получили и организаторы конкурса, – информирует прс-служба Ужгоодского городского совета.

В Ужгороді пройшов міжнародний фестиваль дитячої творчості «Весняний бал»
В Ужгороде прошел международный фестиваль детского творчества «Весенний бал»
УжгородФестивали
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2018-03-26 12:16 :23