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понедельник, 26 марта, 2018, 17:42 Экономика
В Украине изменили правила выезда детей за границу

В Украине меняются правила выезда детей за границу. С 1 апреля дети смогут покидать территорию Украины только по собственному загранпаспорту.

Об этом сообщает «Твой Город».

Паспорт детям в Украине можно оформить с момента рождения. Он выдается на четыре года. Для подростков с 16 лет паспорт нужно обновлять каждые десять лет.

До 1 апреля 2018 года детей можно перевезти через границу по проездному документу или по записи в загранпаспорте родителей, если не истек срок их действия.

Согласно законодательству Украины, во время пересечения границы детьми до 16 лет должны сопровождать родители или опекуны. В других случаях у детей должно быть нотариально заверенное разрешение от обоих родителей с указанием цели и страны путешествия, срока, а также сопровождающего лица.

Чтобы оформить детский биометрический загранпаспорт, нужно подать документы в любое отделение миграционной службы или паспортный сервис.

Перечень документов для оформления загранпаспорта для ребенка:

  • заявление;
  • оригинал свидетельства о рождении для детей до 14 лет или внутренний паспорт – для детей от 14 лет;
  • идентификационный код (ИНН)+копии (если он есть у ребенка);
  • паспорта родителей;
  • квитанция об оплате услуги оформления документа.

В зависимости от сервисной службы, несрочное оформление паспорта для ребенка будет стоить от 557 до 957 грн, срочное – от 810 до 1200 грн.
детиУкраина
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2018-03-26 18:54 :57