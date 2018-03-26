В ТЦ Кемерово количество погибших при пожаре возросло до 48 человек

Количество погибших в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в российском городе Кемерово увеличилось до 48 человек.

Об этом сообщает «Украинская правда», ссылаясь на «РИА Новости».

Как пишет «Meduza», в здании ТЦ обрушились два из трех кинозалов – они провалились с четвертого на третий этаж. Работы по разбору завалов продолжаются.

Глава МЧС РФ Владимир Пучков подчеркнул, что в здании до сих пор остаются «отдельные термоточки». О полной ликвидации пожара не сообщается.

Ранее в МЧС России заявляли о 37 погибших и 64 пропавших без вести (9 детей погибли, судьба 41 – неизвестна).

Причиной пожара может быть неисправная электропроводка.

Как известно, пожар в торговом центре в г.Кемерово возник 25 марта.

Напомним, Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в российском городе Кемерово, ликвидировали, количество погибших возросло до 40.

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