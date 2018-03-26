В России во время пожара в торговом центре в Кемерово погибли 53 человека

В результате пожара, случившегося 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в российском городе Кемерово, погибли 53 человека.

Об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба.

«В районе кинотеатра обнаружены тела еще пятерых погибших. Общее количество погибших составляет 53 человека», – сказал представитель штаба.

Он также сообщил, что 12 человек доставили в больницу, а 36 пострадавшим оказали помощь амбулаторно.

В штабе сообщили, что сейчас ведут поиски еще 16 человек. «Они могут находиться в кинозалах, просевших с четвертого этажа на третий», – пояснил собеседник агентства.

Следственный комитет также подтвердил информацию о 53 жертвах пожара.

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