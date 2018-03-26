В райцентре на Тернопольщине ищут семьи для содержания бездомных собак за деньги

Взять собаку домой – и получить деньги за ее содержание. В необычный способ взялись решать проблему бездомных животных на Тернопольщине.

В райцентре Збараже уличных псов решили пристраивать в семьи. За каждую собаку его будущим хозяевам планируют выделять 1500 грн.

Нестандартный подход прописан в программе «Регулирование численности безнадзорных животных». Ее утвердили на очередном заседании сессии Збаражского городского совета.

«Сейчас в программе предусматривается стерилизация и чипирование бездомных собак, а также стимулирование усыновления таких собак путем финансовой поддержки от городского совета в сумме 1500 грн», – написал на своей странице в Facebook секретарь горсовета Роман Напованец.

Процесс утверждения всех положений требует еще ряда обсуждений и консультаций, отмечают чиновники.

Также в Збараже надеются, что инициативу подхватят соседние населенные пункты – и бездомных животных на улицах станет меньше.

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