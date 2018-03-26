В Раде зарегистрировали законопроект об ужесточении наказания за спам

В ВР зарегистрирован законопроект №8186 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия спаму».

Авторами соответствующей законодательной инициативы являются народные депутаты Борислав Береза, Леонид Емец, Константин Усов, сообщается на сайте ВРУ.

Прежде всего, спамом предлагается определить электронные, текстовые и/или мультимедийные сообщения именно рекламного и коммерческого характера, которые без предварительного согласия потребителя направляются на его адрес электронной почты или телефонный номер.

Законопроектом №8186 в целом предусматривается внесение изменений в законы Украины «О телекоммуникациях», «О рекламе», в Кодекс Украины об административных нарушениях и Уголовного Кодекса Украины.

Так, ст.32 (Права потребителей телекоммуникационных услуг) и ст. 39 ("Обязанности операторов и провайдеров телекоммуникаций) закона «О телекоммуникациях» авторы проекта предлагают дополнить информацией о том, что абонент может подать заявление, по которому оператор должен заблокировать отправителя нежелательных сообщений в случае соответствия определению «спам».

Новая редакция статьи 34 (Защита информации о потребителе) настоящего закона может содержать положение, по которому операторам запрещается включать в договор телекоммуникационных услуг согласие потребителя на обнародование его личных данных (фамилия, имя, отчество, адрес и номер телефона) в справочниках и делать это обязательным условием оказания услуг.

Кроме того, в закон «О телекоммуникациях» может быть включена статья 34-1, по которой лица, которые осуществляют рассылку сообщений посредством электросвязи, обязаны получать от заказчиков рассылок согласие от потребителей относительно получения таких сообщений. Также они должны проверять текст сообщений чтобы определить понятие «спам» и требовать у заказчика привести их в соответствие с требованиями законодательства. При этом запрещается принимать к рассылке сообщение, что соответствуют определению спама.

Обновленная статья 40 предусматривает имущественную ответственность за организацию или содействие в рассылке спама. Так, операторы и провайдеры будут платить штраф в размере месячной абонплаты или же суммы предоплаты услуг согласно последнего платежа, если спам рассылался с использованием подписных услуг.

В то же время Кодекс об административных правонарушениях предлагается дополнить новой статьей – 148-6 «Распространение спама». В ней определяется, что умышленное распространение спама, которое привело к нарушению или прекращению работы компьютеров или сетей электросвязи, влечет за собой наложение штрафа в размере от 500 до 1000 прожиточных минимумов. Аналогичное наказание грозит и лицам, которые, осуществляя рассылку посредством электросвязи, не имеют согласия потребителя на получение таких сообщений. За организацию и/или содействие в рассылке спама штраф также составит от 500 до 1000 прожиточных минимумов.

Частично предлагается изменить статью 363-1 Уголовного Кодекса. Так, предусматривается, что умышленное массовое распространение сообщений электросвязи, осуществленное без предварительного согласия адресатов, повлекшее нарушение или прекращение работы компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, будет караться штрафом от 500 до 1000 минимальных зарплат, а не необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, как определено в действующей редакции, или ограничением свободы до трех лет.

В то же время раздел «Заключительные положения» УК предлагают обновить сведения о том, что в течение трех месяцев после вступления в силу законопроекта №8186 лица, которые осуществляют рассылки сообщений, должны сообщить потребителям об их подписки на рассылки.

«Такое уведомление должно содержать механизм отказа от рассылки путем перехода по гиперссылке, помещенным в сообщение и/или путем обратной отправки уведомления отправителю со словом «Стоп», – объясняют авторы проекта закона, – передает «Укринформ».

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