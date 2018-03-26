В Польше задержали российского шпиона

Агентство внутренней безопасности Польши задержало мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу России. В частности, Марек В. собирал информацию о деятельности Министерства энергетики.

Об этом сообщает Onet.pl со ссылкой на TVP.

Информацию о задержании Марека В., состоявшаяся 23 марта, подтвердил представитель министра координатора спецслужб Станислав Жарин.

Как указано в сообщении, «Марек В. поддерживал контакты с сотрудниками спецслужб, работающих под прикрытием в российском посольстве в Варшаве». Его арестовали на три месяца.

Операция Агентства внутренней безопасности Польши координировалась с деятельностью спецслужб других стран ЕС.

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