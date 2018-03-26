понедельник, 26 марта, 2018, 14:03 Мир
В Польше задержали российского шпиона
Агентство внутренней безопасности Польши задержало мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу России. В частности, Марек В. собирал информацию о деятельности Министерства энергетики.
Об этом сообщает Onet.pl со ссылкой на TVP.
Информацию о задержании Марека В., состоявшаяся 23 марта, подтвердил представитель министра координатора спецслужб Станислав Жарин.
Как указано в сообщении, «Марек В. поддерживал контакты с сотрудниками спецслужб, работающих под прикрытием в российском посольстве в Варшаве». Его арестовали на три месяца.
Операция Агентства внутренней безопасности Польши координировалась с деятельностью спецслужб других стран ЕС.
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