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понедельник, 26 марта, 2018, 11:53 Мир
В Польше хотят создать госагентство по делам украинских мигрантов

В Польше предлагают создать государственную агентство для украинских мигрантов, которая бы занималась защитой их трудовых прав.

Такое мнение высказал в интервью «Европейской правде» заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий.

Дипломат сообщил, что в Польше работают около двух миллионов украинских рабочих и польские фирмы нуждаются в украинских работниках, однако эти две группы никак не связаны между собой.

«Возможно, было бы целесообразно создать государственное агентство, которое работало бы и в Украине, и в Польше, которое информировало бы украинцев, какие есть вакансии, какие есть ставки», – говорит заместитель министра.

Вместе с тем это агентство занималось бы защитой трудовых прав украинских мигрантов и следило бы за соблюдением обязанности оплаты пенсионного взноса.
МИДПольшамигрантыУкраина
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2018-03-26 12:16 :20