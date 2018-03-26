В оккупированном Крыму прекратили расследование исчезновения крымского татарина

В оккупированном Крыму с осени прошлого года приостановлено уголовное дело об исчезновении Эрвина Ибрагимова, похищенного 24 мая 2016 года.

Об этом следователь по делу заявил адвокату Эмилю Курбединову, сообщает «Крымская солидарность».

«По словам следователя, 25 сентября 2017 года уголовное дело было приостановлено», – говорится в сообщении.

Судебное заседание по рассмотрению жалобы Курбединова на действия следователя, который уже длительное время не отвечал на адвокатские запросы по делу Ибрагимова, состоялось в понедельник, 26 марта, в Киевском районном «суде» Симферополя.

Как напомнили правозащитники, Ибрагимов исчез поздно вечером 24 мая 2016 года практически возле своего дома. Эрвин был остановлен и похищен людьми в одежде сотрудников ДПС. С того времени о его судьбе ничего неизвестно.

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