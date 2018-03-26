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понедельник, 26 марта, 2018, 9:41 Мир
В Нидерландах открыли памятник жертвам катастрофы рейса MH17

В Эйндховене открыли мемориал «Связь» жертвам катастрофы самолета Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», следовавшего рейсом MH17 и сбитому над Донбассом.

Об этом сообщает Інфоматор.

«Трагедия MH17 объединила нас! Мы всегда будем помнить и делать все, чтобы привлечь виновных к ответственности!» – говорится в сообщении посольства Украины в Нидерландах.

В церемонии открытия приняли участие родственники погибших, чиновники и другие неравнодушные.

«Сначала я думал отразить БУК – оружие, из которого эти невинные люди были казнены Путиным», – рассказал художник Тоон Хаймманс. Однако впоследствии, после обсуждения, монумент решили сделать менее политическим.

Напомним, в этом месяце Bloomberg узнал, что нидерландские законодатели готовят почву для вердиктов по делу крушения MH17.

Кроме этого, в начале года сообщалось, что родственники жертв МН17 выиграли суд против экс-командира террористов «ДНР» Гиркина. В свою очередь украинские волонтеры-разведчики узнали об аресте действующего офицера ГРУ, причастного к делу МН17.

Также, недавно «испанский диспетчер Карлос», рассказал, сколько получал от пропагандистов Russia Today, за посты с утверждением, что лайнер сбили украинские истребители.
Нидерландымемориал жертвам
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