В Нацполиции пока не видят оснований считать, что Волошин застрелился из-за давления на него

Начальник Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Юрий Мороз по итогам недели расследования причин самоубийства героя-летчика, который исполнял обязанности генерального директора КП «Николаевский международный аэропорт», Владислава Волошина, не видит оснований считать, что сделал он это под внешним давлением.

Об этом он заявил на брифинге для журналистов в понедельник, 26 марта, передает «НикВести».

По его словам, в рамках досудебного расследования во время проверки версии о причине самоубийства из-за проблем в аэропорту и давления на Волошина со стороны руководства области, допрошен председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко, его заместитель (вероятно, Валентин Гайдаржи), а также заместитель директора аэропорта.

Глава администрации дал показания, в которых сообщил, что имел с Волошиным только рабочие отношения, никаких угроз, принуждения к подписанию документов не было, – заявил Юрий Мороз.

Кроме того, он добавил, что «никаких актов выполненных работ по ремонту здания аэровокзала» не было. Кроме того, как сообщил начальник полиции, по словам вдовы Волошина, в начале марта глава областной администрации Алексей Савченко пообещал Владиславу Волошину после получения сертификатов по аэропорту посодействовать ему в получении квартиры, почему, как говорит Мороз, Волошин был в приподнятом настроении, так как должна разрешиться одна из его проблем – проблема с собственным жильем.

Исходя из этого начальник ГУ НП в Николаевской области заявил, что он не видит оснований считать, что самоубийство Владислав Волошин сделал под давлением.

«Я на сегодняшний день, изучая те материалы, которые есть в уголовном производстве, не вижу тех оснований, которые могли бы говорить о том, что Влад сделал этот трагический поступок именно под давлением. Но хочу еще раз сказать, что эта версия не отбрасывается, мы продолжаем ее проверять», – сказал Юрий Мороз.

При этом на вопрос журналистов о том, о чем же тогда говорят коллеги Владислава, заявляя, что в последнее время руководство облгосадминистрации оказало давление на директора аэропорта, требуя от него подписать акты выполненных работ по незаконному ремонта аэровокзала, Юрий Мороз ответил, что еще не все коллеги Волошина были допрошены.

Ранее сообщалось, что следствие по делу гибели и.о. руководителя Николаевского аэропорта Владислава Волошина начало производство за доведение до самоубийства.

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