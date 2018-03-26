В Минобороны РФ заявили, что «Новичок» производили и в США

В России есть документы, указывающие на то, что в США велась разработка газа «Новичок».

С таким заявлением в эфире канала «Россия 1» выступил начальник лаборатории химико-аналитического контроля научного центра Минобороны РФ Игорь Рыбальченко, – сообщают РИА «Новости».

По его словам, российские специалисты обнаружили в спектральной библиотеке национального бюро стандартов США сведения о фосфорорганическом веществе, которое имело «сильное смертельное действие» еще в 1998 году.

«Сейчас выясняется, что, судя по названию этого вещества, это был как раз тот самый «Новичок», А234», – заявил Рыбальченко.

Он отметил, что соединение внесли в базу данных сотрудники Центра химических исследований и разработок армии США.

По мнению Рыбальченко, формулы, опубликованные в книге химика Вила Мирзаянова, эмигрировавшего в США, позволяют синтезировать подобное соединение «в любой подготовленной лаборатории».

Как известно, отравленных бывшего военного разведчика ГПУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре г.Солсбери 4 марта.

Следствие ведется по статье «покушение на убийство», хотя ранее обсуждалась возможность квалифицировать инцидент как террористическое нападение, учитывая потенциальную опасность применения нервно-паралитического вещества.

По данным британских экспертов, вещество «Новичок», которым отравили Скрипаля и его дочь, было разработано и изготовлено в российском городе Шиханы (Саратовская область), где расположена военное научно-исследовательское учреждение РФ.

В РФ заявляли, что «Новичок» можно достать в любой стране бывшего СССР, в частности В Грузии и в Украине. Также в МИД РФ заявили, что исследований по разработке химических веществ под кодовым названием «Новичок» в России или Советском Союзе никогда не было.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что с «высокой вероятностью» Россия виновна в попытке убийства экс-шпиона РФ, офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Страны ЕС считают крайне вероятным, что ответственность за отравление Скрипача лежит на России.

Великобритания уже выслала из страны 23 российских дипломатов. РФ в ответ заявила, что такое решение является «враждебным шагом, абсолютно неприемлемым, необоснованным и недальновидным».

По данным Times, Соединенные Штаты и в 20 европейских стран готовятся выслать российских дипломатов, связанных с московскими шпионскими сетями.

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