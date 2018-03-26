В МИД Польши считают, что героизация Украиной преступников отравляет отношения между странами

Героизация Украиной людей, которых Польша считает преступниками, продолжает отравлять украинско-польские отношения.

Такое мнение высказал в интервью «Европейской правде» заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий.

По его словам, именно героизация Украиной «преступников» приводит к случаям национальной вражды. В качестве примера дипломат привел историю польской медсестры, которая разорвала документ украинки, увидев, что она прописана на улице Бандеры.

«Это досадный случай, однако я хотел бы заступиться – мы не знаем о семейной истории этого человека, возможно, ее родственники были убиты последователями Бандеры. Конечно, и украинская девушка ни в чем не виновата – мало ли кто на какой улице прописан? Но это показывает, что героизация Украиной людей, которых мы считаем преступниками, продолжает отравлять наши отношения», – отметил дипломат.

Вместе с тем он заверил, что Польша не претендует решать, «чьими именами будут названы улицы украинских городов».

Заместитель польского министра также утверждает, что закон Об институте нацпамяти не представляет угрозы украинским гражданам в Польше.

«Он направлен только на освещение темных страниц истории УПА. В конце концов, в Украине действует закон о запрете критики героизации УПА. Он пугает поляков, которые ездят в Украину, и ограничивает свободу научных исследований на тему преступных страниц истории УПА», – сказал дипломат.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.