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понедельник, 26 марта, 2018, 23:39 Общество
В Кривом Роге остались памятники в честь воссоединения с Россией

Жителей Кривого Рога возмущает, что в их городе из памятников до сих пор не убрали таблички, которые гласят «воссоединение Украины с Россией». Ведь против таких обелисков выступили не только местные бойцы АТО, но и историки.

Об этом говорится в сюжете проекта «Первые о главном» на телеканале ZIK.

Памятник Гетману Войска запорожского Богдану Хмельницкому жительница кривого рога Юлиана Калин увидела еще прошлой осенью. Женщину разгневало то, что прочитала на монументе.

«Там надписи «300 лет воссоединения Украины с Россией. Навеки слава русскому народу». Это очень возмутило», – говорит госпожа Юлиана.

Возмущены и бойцы АТО. Мол, таким дружественным страны-агрессора памятникам у нас не место.

«Это издевательство над ребятами, которые погибли на войне, и теми, кто от «братских» народов держит наши границы. Это нужно убрать», – убежден боец батальона «Кривбасс» Андрей Еременко.

В несостоятельности надписи уверены и историки. В частности, кандидат исторических наук Вадим Яшин уверяет: никакого «воссоединения» вообще не было.

«Хмельницкому был нужен союзник. Московия на то время помогала оружием, продовольствием, потому что в Украине уже шесть лет шла война. Однако Хмелницкого обманули чуть ли не в тот же самый день», – замечает г-н Яшин.

В дирекции же парка, где расположен памятник, уверяют: вскоре провокационную надпись уберут.

«Мы уже завезли необходимые материалы: цемент, штукатурку, песок. Ждем теперь только погоды, чтобы сбить надписи красиво заштукатурить», – уверяет директор коммунального предприятия Роман Катриченко.

И это не единственный такой «провокационный» монумент в городе. В 2000 году установили еще и памятный знак в честь дружбы между Кривым Рогом и российским Нижним Тагилом. Под давлением общества тамошний мэр разорвал протокольные отношения с городом-побратимом еще несколько лет назад. Однако, памятник остался.

«Это провокации, которые они делают для «раша-ТВ». Чтобы таким образом показать, будто у нас есть люди, которые считают русский народ братским», –считает Андрей Еременко.

При этом, пока неизвестно, когда действительно исчезнет памятник. Ведь пока местная власть не смогла разобраться, кто является его балансодержателем.
декоммунизацияКривой рогпервые о головне.Вечер
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