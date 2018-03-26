В Кривом Роге остались памятники в честь воссоединения с Россией

Жителей Кривого Рога возмущает, что в их городе из памятников до сих пор не убрали таблички, которые гласят «воссоединение Украины с Россией». Ведь против таких обелисков выступили не только местные бойцы АТО, но и историки.

Об этом говорится в сюжете проекта «Первые о главном» на телеканале ZIK.

Памятник Гетману Войска запорожского Богдану Хмельницкому жительница кривого рога Юлиана Калин увидела еще прошлой осенью. Женщину разгневало то, что прочитала на монументе.

«Там надписи «300 лет воссоединения Украины с Россией. Навеки слава русскому народу». Это очень возмутило», – говорит госпожа Юлиана.

Возмущены и бойцы АТО. Мол, таким дружественным страны-агрессора памятникам у нас не место.

«Это издевательство над ребятами, которые погибли на войне, и теми, кто от «братских» народов держит наши границы. Это нужно убрать», – убежден боец батальона «Кривбасс» Андрей Еременко.

В несостоятельности надписи уверены и историки. В частности, кандидат исторических наук Вадим Яшин уверяет: никакого «воссоединения» вообще не было.

«Хмельницкому был нужен союзник. Московия на то время помогала оружием, продовольствием, потому что в Украине уже шесть лет шла война. Однако Хмелницкого обманули чуть ли не в тот же самый день», – замечает г-н Яшин.

В дирекции же парка, где расположен памятник, уверяют: вскоре провокационную надпись уберут.

«Мы уже завезли необходимые материалы: цемент, штукатурку, песок. Ждем теперь только погоды, чтобы сбить надписи красиво заштукатурить», – уверяет директор коммунального предприятия Роман Катриченко.

И это не единственный такой «провокационный» монумент в городе. В 2000 году установили еще и памятный знак в честь дружбы между Кривым Рогом и российским Нижним Тагилом. Под давлением общества тамошний мэр разорвал протокольные отношения с городом-побратимом еще несколько лет назад. Однако, памятник остался.

«Это провокации, которые они делают для «раша-ТВ». Чтобы таким образом показать, будто у нас есть люди, которые считают русский народ братским», –считает Андрей Еременко.

При этом, пока неизвестно, когда действительно исчезнет памятник. Ведь пока местная власть не смогла разобраться, кто является его балансодержателем.

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