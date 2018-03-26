В Хмельницком спасатели вытащили рыбака из-под льда

Рыбак провалился под лед в Хмельницком.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС региона.

На месте происшествия спасатели установили, что мужчина находился в 30 метрах от берега. С помощью лодки в спасательных жилетах спасателям удалось добраться до пострадавшего и доставить его на берег.

После рыбака госпитализировали медики «скорой помощи».

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