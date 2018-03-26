В этом году 1 тыс. бойцов АТО из Львова получат по 100 тыс. грн помощи

В 2018 году, согласно «Программы о защите интересов участников антитеррористической операции», 1000 бойцов АТО из Львова получат единовременную материальную помощь на решение социально-бытовых вопросов в размере 100 тыс. грн. И уже 159 бойцов в этом году такую помощь получили.

Об этом информирует пресс-служба ЛГС.

Эта программа будет действовать во Львове до 2020 года, поэтому еще по 1000 бойцов получат выплаты в 2019 и 2020 гг. Это уникальный пример такой помощи в Украине.

Прием заявлений на получение материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов принимает Львовский центр оказания услуг участникам боевых действий, работает на ул. Пекарской, 41, а формирует очередность включения в список на получение помощи исключительно общественная комиссия по защите интересов участников АТО, действующая при Центре. Комиссия формирует рекомендательный список, а решение о его утверждении или внесении правок принимает исполнительный комитет Львовского городского совета.

«Город не имеет возможности выделять землю, поэтому мы помогаем участникам АТО финансово. Эту компенсацию на решения социально-бытовых вопросов бойцы могут направить на образование и прочие необходимые для жизни вещи. За время действия Программы уже 1100 участников АТО получили помощь в размере 100 тыс. грн», – отметили в управлении социальной защиты Львовского городского совета.

В частности, первые 100 человек выплаты получили в декабре 2016 года. В 2017 году такую помощь получили, как и предполагалось, 1000 человек, в 2018 году – уже 159 участников АТО.

Подробную информацию о том, кто имеет право получить единовременную помощь в размере 100 тыс. грн, очередность ее получения и перечень необходимых документов, для получения помощи нужно подать на рассмотрение общественной комиссии, можно узнать здесь (постановление № 4520 от 23.04.2015). Как отмечают в мэрии, Львов – единственный город в Украине, который предоставляет бойцам АТО материальную помощь в размере 100 тыс. грн.

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