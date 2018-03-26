В Брюсселе в среду будет заседать комиссия Украина-НАТО на уровне послов

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе анонсировала проведение заседания комиссии Украина – НАТО 28 марта в Брюсселе для обсуждения Годовой национальной программы сотрудничества с НАТО в 2018 году.

Об этом она сказала на брифинге в понедельник, сообщает УНИАН.

«Я планирую, что буквально в среду у нас состоится комиссия Украина – НАТО на уровне послов стран-членов НАТО в Брюсселе, где мы сможем максимально представить основные положения Годовой национальной программы на 2018 год, как это делается каждый год, потому что дальше, когда начнем ее реализовывать, мы рассчитываем на поддержку наших партнеров по Альянсу», – сказала вице-премьер.

При этом, по ее словам, Годовая национальная программа на 2018 год уже реализовывается, несмотря на то, что Президент Украины Петр Порошенко еще не подписал соответствующий указ.

В то же время, по словам Климпуш-Цинцадзе, «мы очень рассчитываем, что в ближайшие дни будет подписана Годовая национальная программа сотрудничества с НАТО уже президентом».

Как сказала вице-премьер, правительство пыталось разработать максимально конкретный документ, выполнение задач в котором можно оценивать.

«Мы считаем, что Годовая национальная программа в перспективе должна иметь такой инструмент мониторинга, который бы измерял ее реализацию, и именно с мыслью об этом мы и формируем задания Годовой национальной программы», – добавила она.

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