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понедельник, 26 марта, 2018, 19:56 Политика
Украинский посол в Республике Беларусь опроверг информацию об обмене Шаройка

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим опровергает информацию о договоренности обменять арестованного корреспондента «Украинского радио» Павла Шаройка на гражданина Беларуси Юрия Политика.

«Не подтверждаю. О таких договоренностях мне неизвестно. Как на меня, это выдается желаемое за действительное. В целом этот «вброс» похож на провокацию», – цитирует посла издание «Украинские новости».

Ранее в понедельник украинские СМИ со ссылкой на издание «Белорусский партизан» сообщили, что во время встречи высокопоставленных представителей из Украины и Беларуси достигли договоренности об обмене Шаройка на белорусского шпиона Юрия Политика, который был задержан в Украине.

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БеларусьПавел Шаройко
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2018-03-26 21:46 :55