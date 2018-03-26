Украинского хакера подозревают во взломе компьютеров мировых банков и отелей

Киберполиция разоблачила украинского хакера во взломе компьютеров мировых банков и отелей. Мужчина входил в международную хакерскую группировку «Cobalt», члены которой причастны к массовым атакам на различные мировые банки. Сейчас оперативники из киберполиции установили всех участников этой группировки. Все они находятся на территории Российской Федерации.

Об этом сообщили в департаменте киберполиции Национальной полиции Украины.

Работники Киевского управления киберполиции Департамента киберполиции совместно со следователями Голосеевского управления полиции Киева, под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры №1, установили причастность 30-летнего жителя Киева к разработке вирусов, кибершпионажу и продаже персональных данных граждан со всего мира. Хакер также сбывал разнообразное вредоносное программное обеспечение, а его вирусы использовались для получения удаленного доступа к компьютерам жертв и дальнейшего полного контроля над ними.

Полицейские установили, что мужчина с 2016 года является участником хакерской группировки, известной под названием «Cobalt», члены которой причастны к массовым атакам на различные мировые банки. В его обязанности входили разработка и поддержка надлежащей работы эксплойтов, использовавших уязвимости в наиболее распространенных среди пользователей программных продуктах.

Фото: cyberpolice.gov.ua

После получения доступа к компьютеру, злоумышленник получал персональную информацию и банковские реквизиты всех клиентов банка или отеля, компьютер которых был поражен. Полученную информацию – продавал. Установлено, что во время одной из таких сделок ему удалось продать около 140 тысяч реквизитов банковских карт. Тогда, по предварительным подсчетам, сумма «гонорара» составила почти 1,5 миллиона долларов.

Работники киберполиции провели санкционированные обыски по адресам регистрации и проживания злоумышленника. Во время обыска полицейские изъяли компьютерную технику и флеш-накопители. По результатам их предварительного осмотра специалисты из киберполиции обнаружили информацию об электронных почтовых ящиках, использовавшихся для незаконного вмешательства.

Фото: cyberpolice.gov.ua

Также выявлены базы данных веб-ресурсов сети Интернет, к которым незаконно был получен доступ, скомпрометированы данные банковских карт, доступы к системам клиент банков граждан стран Европы и Соединенных Штатов Америки и сканкопии паспортов, как граждан Украины, так и других стран мира. Кроме того, выявлены учетные записи доступа к закрытым хакерским форумам и разнообразное вредоносное программное обеспечение.

В рамках уголовного производства начатого по ст. 361 УК Украины, устанавливаются лица, которым злоумышленник продавал вредоносное программное обеспечение и помогал в получении полного контроля над компьютерной техникой жертв.

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