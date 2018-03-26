Украина выдворила 13 российских дипломатов

В ответ на химическую атаку в Солсбери, где отравили экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочь, Украина выдворила 13 российских дипломатов.

Об этом сообщается на сайте Президента Украины.

«В ответ на циничную химическую атаку в Солсбери (Великобритания) Украина, в духе солидарности с нашими британскими партнерами и трансатлантическими союзниками, и в координации со странами ЕС, приняла решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов из тех немногих, что остались. Потому что как известно, наши дипломатические отношения с РФ де-факто заморожены», – говорится в сообщении.

Там указано, что Россия в очередной раз подтвердила пренебрежительное отношение к суверенитету независимых государств. А следующий шаг Украины – усиление персональных, финансовых и экономических санкций.

«Наш общий ответ Кремлю и в дальнейшем должен быть решительным и жестким для недопущения новых человеческих трагедий и обеспечения уважения норм международного права», – говорится в сообщении.

Добавим, глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил ранее, что президент России Владимир Путин «практически наверняка» лично отдал приказ использовать токсичное нервно-паралитическое вещество «Новичок» для отравления бывшего российского агента в Британии. Он добавил, что Британия имеет доказательства, что на протяжении последних 10 лет Россия создавала запасы веществ, которыми отравили Скрипаля и его дочь.

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