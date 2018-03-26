Тереза Мэй назвала высылку дипломатов РФ борьбой за международное право и безопасность

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник заявила, что 18 стран путем высылки российских дипломатов направили Москве сигнал о неприемлемости ее внешней политики.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«И вместе мы направили сигнал, что мы не будем терпеть постоянные попытки России насмехаться над международным правом и подрывать нашу международную безопасность», – сказала Т.Мэй, выступая в палате общин.

При этом она напомнила, что решение о высылке «сотрудников российской разведслужбы» приняли 15 стран ЕС, а также США, Канада и Украина, и поддержали «солидарность», проявленное союзниками Великобритании.

«Европейские страны также будут действовать, чтобы укрепить способность противостоять химическим, биологическим, радиологическим и ядерным рискам, а также наращивать потенциал против гибридных угроз», – также сказала она.

По ее словам, главы МИД стран ЕС должны отчитаться по этой тематике в июне этого года.

В То Же Время Т.Мэй выразила поддержку россиянам в связи с пожаром в торговом центре в Кемерово, который унес жизни более 60 человек.

«У нас нет разногласий с российским народом, который много чего достиг в течение великой истории своей страны. Более того, наши мысли сегодня с ними после ужасного пожара в торговом центре в Кемерово», – сказала Т.Мэй.

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