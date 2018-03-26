Ситуация с Савченко не повлияет на имидж Украины в глазах Европы, – вице-премьер-министр

Ситуация с привлечением к ответственности народного депутата Надежды Савченко не будет иметь негативных последствий для имиджа Украины в мире, но объясняться придется.

Это отмечает вице-премьер-министр по европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе журналистам, передает корреспондент РБК-Украина.

«Для нас чрезвычайно важно, чтобы следствие шло в соответствии с верховенством права. Если этот процесс будет понятным и соответствующим праву, то эта ситуация не повлияет на Украину негативным образом», – заявила Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, зарубежным партнерам Украины придется объяснять, почему Верховная рада дала разрешение на задержание и арест народного депутата Савченко.

«Я думаю, что сейчас займет немного времени активно объяснять нашим партнерам то, что же в действительности произошло; какие показания были предоставлены Генеральной прокуратурой для того, чтобы Верховная Рада предоставила разрешение на снятие неприкосновенности, привлечении ее к ответственности и арест Савченко», – сообщила вице-премьер-министр.

Напомним, 22 марта в парламенте с Савченко сняли неприкосновенность и разрешили ее арест. Отметим, Савченко обвиняют в подготовке масштабного теракта против руководства Украины с целью государственного переворота.

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