понедельник, 26 марта, 2018, 17:15 Мир
США высылают около 60 российских дипломатов
Официальный Вашингтон принял решение о высылке минимум 60 российских чиновников, которые работают с дипломатическими паспортами в США, а также закрыть генеральное консульство РФ в Сиэтле, штат Вашингтон.
Об этом сообщил во время специального брифинга в понедельник официальный представитель администрации, передает Укринформ.
Как сообщалось, четырех российских дипломатов признали персонами нон грата в Польше.
В ответ на химическую атаку в Солсбери, где отравили экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочь, Украина выдворила 13 российских дипломатов.
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