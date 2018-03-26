США высылают около 60 российских дипломатов

Официальный Вашингтон принял решение о высылке минимум 60 российских чиновников, которые работают с дипломатическими паспортами в США, а также закрыть генеральное консульство РФ в Сиэтле, штат Вашингтон.

Об этом сообщил во время специального брифинга в понедельник официальный представитель администрации, передает Укринформ.

Как сообщалось, четырех российских дипломатов признали персонами нон грата в Польше.

В ответ на химическую атаку в Солсбери, где отравили экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочь, Украина выдворила 13 российских дипломатов.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.