Срок полномочий главы НАЗК истекает 28 марта

Срок полномочий председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак заканчивается 28 марта. По ее словам, она «не держится за должность».

Об этом она написала в Facebook.

«Всем, кому все время мешала Корчак, ее «неправомерные/неправильные/незаконные/непрофессиональные» действия, гаражи, неподавание в отставку, принципиальность, «связи с Народным фронтом», голос, внешность и т. п., хочу сообщить – в среду, 28 марта, истекает срок моих полномочий как Председателя НАЗК. Не сомневайтесь, за должность не держусь и с большим удовольствием «брємя славы» переложу на чужие плечи», – отметила Корчак.

По ее словам, она надеется, что нового главу НАЗК изберут на внеочередном заседании.

Как известно, руководитель департамента финансового контроля Национального агентства по предотвращению коррупции Анна Соломатина обвинила главу НАЗК Наталью Корчак в фальсификациях проверок электронных деклараций и злоупотреблении положением.

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